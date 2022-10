Homem é morto e criança de sete anos fica ferida após ataque

Foto: Divulgação/SINDPOC

Um homem foi morto e outras 12 pessoas ficaram feridas em Olivença, distrito de Ilhéus, no sul da Bahia. Dois homens passaram em um carro e efetuaram atiraram na direção das vítimas. Entre as pessoas feridas está uma criança de 7 anos.

Todos os feridos foram levados ao Hospital Costa do Cacau, porém, não há informações sobre seu estado de saúde. Identificado como José dos Santos Silva Filho, 31 anos, e foi a única vítima fatal do ocorrido.

Ele morreu às margens da BA-001, onde o grupo estava reunido bebendo em uma distribuidora. Ainda de acordo com o G1, as vítimas estão sendo ouvidas e imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas. A motivação e autoria do crime estão sendo investigadas.

Em nota, Polícia Militar afirmou que o homem que morreu tinha envolvimento com o crime organizado.

