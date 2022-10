Homem é preso após tirar foto dentro da cabine de votação

Foto: Agência Brasil

Um homem foi preso após ser flagrado tirando foto do voto na cabine com o celular, neste domingo (30), em Jequié, no sudoeste da Bahia, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA). Após o flagrante, o homem foi conduzido para uma delegacia da cidade.

Além deste caso, até às 12h deste domingo, outras 17 pessoas foram conduzidas acusadas de crime eleitoral, sendo 15 casos de boca de urna. Além disso, houve registro de duas conduções por agressão física, em Salvador. A SSP-BA, no entanto, não informou onde aconteceram.

Das bocas de urna, uma foi registrada em Salvador. Nove desses casos foram em Ibirataia, no sul da Bahia, e três em Jitaúna, no sudoeste do estado.

