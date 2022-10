Homem é preso por matar garoto e diz que fez por espíritos na BA

Foto: Reprodução/Street View

Um homem foi preso suspeito de matar um adolescente de 15 anos a facadas na cidade de Itamaraju, no extremo sul da Bahia, e, em depoimento, segundo divulgou a Polícia Civil nesta quarta-feira (12), teria confessado o crime e disse que atacou a vítima por influência de espíritos.

O caso aconteceu na última sexta-feira (7). Alisson Jesus dos Santos caminhava na rua quando teria sido abordado pelo suspeito. O homem foi preso 3 dias depois, na segunda-feira (10). Não há detalhes se ele conhecia o adolescente.

De acordo com informações passadas ao g1 pelo titular da Delegacia Territorial de Itamaraju, delegado Gilvan de Meireles Prates, as investigações apontaram que o homem tem um histórico de agressões e que já havia sido preso em 2020, pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica.

No entanto, não há informações sobre quem seria a vítima, nem de quando ele foi liberado.

Até a última atualização desta reportagem, o suspeito seguia custodiado na delegacia da cidade. Segundo o delegado, ele deve ser encaminhado para o Conjunto Penal de Teixeira de Freitas, onde ficará à disposição da Justiça.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.