Homem é preso por perseguir e atirar contra jovens após bom dia

Um homem foi preso nesta quarta-feira (12) após perseguir e atirar contra trens jovens com idades entre 20 e 21 anos, na cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul. De acordo com a polícia, as vítimas contaram que o suspeito teria se irritado após ser cumprimentado com bom dia. O homem, no entanto, alega que os jovens teriam tentado entrar no imóvel dele.

O caso aconteceu no bairro Jardim Água Boa. As vítimas contaram que estavam passando na porta do homem quando a perseguição começou. Ele estava sentando quando supostamente recebeu o cumprimento dos jovens, mas teria se levantado e pegou uma arma no carro dele. Em seguida, o morador atirou na direção dos jovens.

Segundo a denúncia, as vítimas correram para fugir do homem, que teria continuado a perseguição em uma caminhonete. Durante a fuga, dois jovens caíram no chão e machucaram as costas, pernas e braços. Contudo, conseguiram escapar sem ferimentos de tiros e acionaram a polícia, que esteve na casa do suspeito.

No imóvel, conforme a polícia, foi encontrada a arma usada na perseguição, que estava escondida em uma peça de filtro de combustível, além de um coldre, 14 munições e cápsulas deflagradas. Para os policiais militares, além de negar a versão do bom dia, o homem alegou que os tiros contra os jovens teriam sido para cima.

De acordo com a polícia, o homem estava alterado no momento da prisão e precisou ser algemado. Ele e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), onde o caso foi registrado como homicídio simples na forma tentada, posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e será investigado.

