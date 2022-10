Homem é preso suspeito de jogar água quente na ex após briga

Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um homem de 52 anos foi preso nesta terça-feira (11) suspeito de jogar água quente na ex-companheira após uma briga por ciúme. O crime aconteceu no dia 25 de setembro na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. O investigado foi localizado em Maracás, cidade a 642 km de distância do local do crime.

Conforme a polícia, no dia do crime, o suspeito teria pegado uma panela, que estava cheia de água quente, e jogado o líquido na vítima. Na ocasião, a mulher foi socorrida e levada para o Hospital Geral de Ipiaú com queimaduras graves no rosto, nos ombros, nas costas e nos seios. Não há detalhes sobre o estado de saúde atual dela.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito foi localizado após um mandado de prisão ser expedido contra ele. A decisão partiu da 1ª Vara Criminal, Júri e de Execuções Penais de Ipiaú, após pedido da polícia. O mandado foi cumprido na abordagem no bairro Maracaizinho.

Após a prisão, o suspeito foi conduzido a uma unidade policial, onde seguia custodiado até a última atualização desta reportagem. Segundo a polícia, o homem vai passar por exames de lesões corporais e ficará à disposição do Poder Judiciário.

