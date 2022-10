Homem é preso suspeito de tráfico de drogas em Barreiras

Foto: Polícia Militar

Um homem foi preso com 54 quilos de maconha na cidade de Barreiras, oeste da Bahia, no sábado (22). Segundo a Polícia Militar, o caso foi descoberto através de denúncias de mau cheiro feitas a policiais que patrulhavam a região do bairro Vila Amorim.

O material estava na casa do suspeito que, ao ser questionado pelos policiais, deixou que o local fosse revistado. A droga apreendida estava dividida em 69 tabletes. Para além disso, os policiais também recolheram uma balança.

“Quando encontramos o material, ele contou que apenas recebia dinheiro para armazenar a droga no local”, esclareceu o major Giovanni Damasceno sobre o caso. O suspeito e todo o material apreendido foram levado à 11ª Coordenadoria de Polícia do Interior (Coorpin/Barreiras), onde o homem foi autuado por tráfico de drogas.

