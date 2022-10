Homem fere próprio cachorro com facão e é espancado no interior da BA

Foto: Reprodução

Um homem foi espancado após ferir o próprio cachorro com um facão na cidade de Caravelas, no sul da Bahia. Segundo a Polícia Civil, o caso aconteceu na quinta-feira (13) e suspeito foi preso.

De acordo com o g1 Bahia, o homem, que não teve o nome divulgado, permanecia à disposição da Justiça da cidade nesta sexta-feira (14). Não informações sobre o estado de saúde do animais, apenas que o cão teve um corte no pescoço.

Em nota, a Polícia Militar informou que foi acionada para conter um espancamento contra o dono do cachorro. A situação ocorreu no bairro de Tancredo Neves, no município. O homem foi agredido pelos moradores da região ao perceber a ação contra o animal.

O homem foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e fez exames de lesão corporal na delegacia. Ele vai responder por crime de maus tratos contra animais.

Não há informações sobre as pessoas que participaram do espancamento.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.