Homem ganha papel em CSI após se fingir de morto por 321 dias

Foto: Reprodução/ TikTok

Um influenciador digital conquistou o papel dos sonhos após se fingir de morto por mais de 300 dias.

Josh Nalley, de 42 anos, viralizou nas redes sociais com sua história e foi convidado a participar do ‘CSI: Vegas’ para fazer o papel de um morto no seriado policial.

“Dia 321 interpretando um morto até fazer parte do elenco de um filme ou série como um defunto”,

Em entrevista ao New York Post, o gerente de um restaurante nos Estados Unidos contou como planejou toda situação.

Segundo o rapaz, ele estava com tédio e decidiu encarar a missão em busca de um caça-talentos que notasse sua habilidade.

“É muito complicado prender a respiração e tentar não se mexer, especialmente se você estiver em uma posição desconfortável”, disse.

O rapaz fará sua estreia no episódio 6 da segunda temporada da série, que será lançado no dia 3 de novembro. John não foi pago pelo trabalho.

