Homem invade distribuidora de gás e foge com celulares e dinheiro

Um homem invadiu uma distribuidora de gás e furtou 4 celulares e mil reais em espécie na madrugada deste domingo (9), no bairro de Pau da Lima, em Salvador. Câmeras de segurança instaladas no estabelecimento registraram a ação.

Nas imagens, dá para ver o momento em que o suspeito pula o muro da distribuidora e revira gavetas e armários. O crime aconteceu pouco antes das 2h. Não havia ninguém na distribuidora de gás no momento da ação. Assista ao vídeo abaixo

Em determinado momento, é possível ver o rosto do criminoso, que usa um casaco com capuz para tentar se esconder. Depois do crime, o homem fugiu.

De acordo com o dono do estabelecimento, essa é a segunda vez que o homem invade a distribuidora somente neste ano. Segundo o proprietário, que prefere não se identificar, na primeira invasão, ocorrida no início do ano, o suspeito não conseguiu levar nada.

Na época, o empresário não chegou a registrar o crime na delegacia da região. Desta vez, o caso será registrado e deve ser investigado pela Polícia Civil. Neste domingo, a distribuidora funcionou normalmente, apesar do furto.

