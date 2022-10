‘Homem mais sujo do mundo’ morre após tomar banho

Foto: Reprodução

O homem conhecido como o “mais sujo do mundo” morreu aos 94 anos, apenas alguns meses após tomar o primeiro banho em mais de 50 anos.

O eremita Amou Haji se recusou a usar água e sabão por mais de meio século, temendo que o deixasse doente. O iraniano, que morava na província de Fers, no sul do país, sofria pressão de outros moradores para que tomasse banho. Os vizinhos conseguiram que ele se limpasse há alguns meses, segundo a imprensa local.

De acordo com a agência de notícias iraniana Irna, Amou Haji ficou doente pouco depois e morreu no domingo (23).

Em uma entrevista concedida em 2014 ao Tehran Times, Amou revelou que sua refeição favorita era porco-espinho e que vivia entre um buraco no chão e um refúgio de alvenaria construído por vizinhos preocupados com ele no vilarejo de Dejgah.

Ele justificava as escolhas incomuns por “contratempos emocionais” que passou quando era jovem. Anos sem tomar banho o deixaram com a pele coberta de “fuligem e pus”, de acordo com a agência de notícias Irna, enquanto sua alimentação consistia em carne podre e água insalubre tomada em uma lata de óleo velha.

