Homem morre afogado em barragem ao tentar pescar na Bahia

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 38 anos morreu após se afogar em uma barragem na zona rural da cidade de Bom Jesus da Serra, no sudoeste da Bahia. O corpo dele foi localizado neste domingo (9).

De acordo com a Polícia Militar, a vítima desapareceu enquanto armada uma rede de pesca com dois familiares, na noite de sábado (8). As outras duas pessoas não se afogaram.

O homem foi identificado como Reginaldo da Silva Alves. O local onde a vítima se afogou é de difícil acesso e foi precisou o apoio dos Corpo de Bombeiros Militar.

No entanto, segundo a polícia, por causa do horário em que ocorreu a situação, o que dificultava a visibilidade na região, os mergulhadores só puderam atuar neste domingo.

O corpo de Reginaldo da Silva Alves foi enviado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) da região. Não há informações sobre o velório e sepultamento da vítima.

