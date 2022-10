Homem morre após motocicleta bater em caminhão na Av. Paralela

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um motociclista morreu após bater no fundo de um caminhão, na Avenida Luís Viana Filho, mais conhecida como Avenida Paralela, em Salvador. O acidente ocorreu no meio da tarde desta quarta-feira (19), por volta das 15h40.

De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), o acidente aconteceu sentido Centro da capital baiana, na região da Receita Federal.

Ainda segundo o órgão municipal de trânsito, três faixas da Avenida Paralela foram interditadas e o trânsito está lento no local. Por volta das 16h45, os veículos e o corpo d vítima ainda permaneciam na via.

Agentes das Polícia Civil e Militar estão no local. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Das 7h até a publicação desta reportagem, a Transalvador registrou oito acidentes, com sete feridos e uma morte.

Um acidente, na Avenida Sete de Setembro, em Salvador, deixou uma pessoa ferida após ser atropelada nesta terça-feira (19).

De acordo com a Transalvador, o pedestre estava a pé quando foi atingido por um carro. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima. Não há detalhes sobre o estado de saúde do pedestre ou do motorista.

Ônibus tomba na Avenida Paralela

Na última segunda-feira (17), um ônibus da empresa Ottrans tombou e deixou pelo menos quatro pessoas feridas motorista e mais três passageiros – na Avenida Paralela, em Salvador.

A coordenação da Ottrans informou que o motorista do ônibus passou mal e perdeu o controle da direção do veículo, que caiu no canteiro que divide a marginal da Paralela. O acidente aconteceu no sentido Lauro de Fretas.

*Reportagem em atualização

