Homem morre e outro fica ferido após confronto com PMs

Foto: Divulgação / SESAB

Um homem morreu e outro ficou ferido durante um tiroteio com policiais militares, em uma localidade conhecida como Forno, no Engenho Velho da Federação, em Salvador, no final da tarde de segunda-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, a corporação foi chamada por meio do 190, com a informação de que havia homens armados na região. No local, os policiais teriam sido recebidos a tiros e revidaram. Os dois homens foram encontrados feridos no chão.

Os suspeitos foram socorridos para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas um deles não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade de saúde. O caso foi registrado na Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Com os homens a polícia apreendeu uma pistola com númeração raspada e munições, 23 porções de cocaína, 26 porções de maconha, um rádio comunicador e um facão.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.