Homem morre em acidente com moto e ônibus em Salvador

Foto: Transalvador

Um acidente entre uma moto e um ônibus na manhã deste domingo (30), na altura do Largo do Retiro, em Salvador, deixou uma vítima.

De acordo com informações da Transalvador, o ônibus que fazia o trajeto Pirajá x Barra, precisou interromper a viagem após um motociclista cair e parar embaixo do veículo.

O órgão ainda informa que a moto envolvida no acidente, que estava com dois passageiros, foi levada por populares.

Uma das vítimas envolvidas no acidente não aguardou o atendimento, e o motociclista morreu no local.

Outros acidentes na capital

Segundo a Transalvador, nas últimas 24h foram registrados 4 acidentes com dois feridos.

A pasta afirma que houve um capotamento por volta das 5h próximo a primeira entrada do Centro Administrativo da Bahia. O motorista perdeu o controle do carro e capotou no local.

O acidente não prejudicou o trânsito da região.

