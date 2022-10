Homem morre soterrado durante desabamento em área de garimpo no interior da Bahia

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem de 56 anos morreu, na noite de quarta-feira (12), após ficar soterrado em um desabamento, que aconteceu no povoado de Serra Branca, zona rural da cidade de Santaluz, interior da Bahia. De acordo com informações do g1 bahia e da Guarda Municipal (GCM) de Santaluz, o acidente aconteceu em uma área de garimpo, onde a vítima trabalhava.

O diretor Oliveira, da Guarda Municipal (GCM) da região, disse que Braz Reis de Carvalho estava com o filho, mas apenas ele foi atingido. O trabalhador foi resgatado com o auxílio de máquinas pesadas e teve o óbito confirmado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Polícia Militar informou que uma equipe do Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionada para realização da perícia e remoção do corpo. Mas, ainda não há informações sobre a causa do desabamento.

A Polícia Civil ainda não deu detalhes sobre a legalização do garimpo. Entretando, o Ministério Público do Trabalho (MPT) informou que abriu um inquérito para apurar eventuais responsabilidades trabalhistas na morte do homem.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.