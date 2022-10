Homem sai de casa para comprar joia e é morto a tiros no Engenho Velho da Federação, em Salvador

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um homem de 37 anos saiu de casa, na tarde de domingo (9), para comprar uma corrente de ouro e foi assassinado a tiros na rua das Palmeiras, localizada no bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador. De acordo com informações da Polícia Civil e da Polícia Militar (PM), a vítima identificada como Leandro Correia dos Santos Silva foi atraído a partir de uma negociação feita por meio de um aplicativo de compras. No local, dois supostos vendedores anunciaram o assalto e atiraram contra o homem. Os suspeitos ainda não foram identificados.

Não há também informações relacionadas ao dinheiro que iria ser pago pela joia ou se outros pertences de Leandro foram levados pelos suspeitos.

A vítima chegou a ser socorrida para o Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. O crime foi registrado na Delegacia do Rio Vermelho.

