Homem tem mandíbula fraturada após se recusar a dividir aparelho

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem de 18 anos foi agredido com socos no rosto e teve a mandíbula fraturada após se recusar a dividir um equipamento em uma academia no bairro do Costa Azul, em Salvador.

O caso aconteceu no dia 6 de outubro, mas viralizou nas redes sociais na quinta-feira (27) por conta de imagens da câmera de segurança da academia.

Segundo informações da Polícia Civil, a 9ª Delegacia Territorial da Boca do Rio instaurou inquérito para apurar a lesão corporal sofrida pelo jovem.

Ainda de acordo com a polícia, O resultado da perícia está sendo aguardado para a apuração dos fatos e o autor da agressão foi intimado para prestar depoimento.

Por meio das imagens é possível ver que o jovem, Gustavo Pinheiro, fazia exercícios em um aparelho de musculação quando o amigo do suspeito tirou os pesos do local, o que fez a vítima se levantar e os três iniciaram uma discussão.

Após isso, o agressor deu dois socos em Gustavo e o jovem ficou caído no chão. Em nota enviada ao g1, a academia informou que quebrou o contrato com o autor da agressão e ele não vai ser aceito em nenhuma unidade.

Segundo informações do Jornal da Manhã, da TV Bahia, o estado de saúde do jovem, por conta da mandíbula, é delicado e ele precisou passar por mudanças na alimentação por não conseguir comer alimentos sólidos.

Veja o vídeo do momento:

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.