Homem tenta arrombar caminhão com equipamentos de Thiago Aquino

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um homem foi flagrado por câmeras de segurança tentando arrombar o caminhão com equipamento do cantor Thiago Aquino. O caso aconteceu na madrugada de sexta-feira (21), em Feira de Santana, a cerca de 100km de Salvador, cidade onde o artista nasceu.

Thiago Aquino não registrou o caso em delegacia. Nas redes sociais, o cantor de arrocha relatou que a situação foi descoberta na manhã de sexta. A equipe seguiria para Sergipe, onde o artista se apresenta neste sábado (22).

De acordo com Thiago, após fazer uma apresentação, na última quinta-feira (20), em Amélia Rodrigues, parte da equipe seguiu com o caminhão para a sede do escritório do cantor no município.

A segunda parte foi de ônibus para Nanuque, em Minas Gerais, onde ele se apresentou na noite de sexta.

“Hoje [sexta, 21] pela manhã, um dos nossos motoristas notou que o fundo do caminhão estava quebrado. Aí ele ficou: ‘poxa, como isso aqui quebrou?’ Aí ele foi puxar nas câmeras de segurança. Eu fico me perguntando: o que passa na cabeça de uma pessoa dessa, de tentar arrombar nosso caminhão para furtar alguma coisa, sendo que a gente é do bairro?”, questionou em um vídeo publicado nas redes.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

“A gente é nascido e criado ali. Eu vou mostrar o vídeo, para ver se alguém consegue localizar, ou se conhece esse cara, já que a gente foi criado no bairro e eu acho que todo mundo se conhece”, disse ele.

Ainda segundo o artista, o suspeito deve ser punido para o crime não volte a acontecer.

“Um cara desse não pode ficar na rua. Um cara desse tem que ser punido, porque ele faz isso aí com outras pessoas também. Mas uma coisa que eu desejo para ele, é que Deus abençoe a vida dele. Não conseguiu, não foi dessa vez, e nem vai conseguir, porque a gente está com Deus, e a gente coloca ele sempre em primeiro lugar”.

