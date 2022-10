Horsch abre vagas de emprego em Curitiba; veja os cargos

A Horsch, desde sua fundação, tem o objetivo de impulsionar o mercado de agronegócio brasileiro. Essa característica a transformou em uma das líderes deste segmento em todo o mundo. Quer fazer parte desta equipe de sucesso? Confira, a seguir, as vagas de emprego em Curitiba.

Horsch abre vagas de emprego em Curitiba

A Horsch foi impulsionada desde sua criação a buscar soluções inovadoras no mercado de agronegócio brasileiro. E, graças a essa persistência, hoje ela é uma das líderes na fabricação de máquinas agrícolas.

Essa é uma empresa familiar, mas não é só caracterizada pelas pessoas que a transformaram no que ela é hoje. Afinal, para alcançar esses resultados, ela precisou do apoio de seus colaboradores ao longo dos anos.

Recentemente novas oportunidades de emprego foram divulgadas pela marca, destinada para moradores de Curitiba, no Paraná. Quer conhecer os cargos disponíveis na empresa? Veja as opções:

Engenheiro P&D (Sênior) – Curitiba / PR;

Estagiário de Marketing (Estágio) – Curitiba / PR;

Analista de Qualidade (Júnior) – Curitiba / PR.

Veja também: banQi abre vagas de EMPREGO remoto e em São Paulo

Como se candidatar

A Horsch está cada vez mais presente no mercado internacional, graças aos esforços de todos os líderes e colaboradores. As máquinas da empresa são fabricadas e distribuídas com a mais alta qualidade, fazendo a diferença no setor do agronegócio.

Para continuar sua história no mercado, a empresa trabalha com coesão. Quer fazer parte desta equipe e ajudar a construir uma história de sucesso? Acesse a plataforma Vagas e envie seu currículo para análise.

Se você está desempregado e em busca de uma chance no mercado de trabalho, atualize-se diariamente aqui, no Notícias Concursos, e saiba mais sobre os empregos da semana divulgados em primeira mão.