Huawei abre vagas de estágio pelo Brasil

Huawei abre oportunidades de estágio no Brasil

A Huawei, fundada em 1987, é uma das maiores empresas tecnológicas do mundo. Através do trabalho árduo dos colaboradores, a companhia consegue entregar ótimos resultados para os consumidores, os conectando de forma eficaz com o mundo.

Com um amplo portfólio de produtos, serviços e soluções, essa empresa está recrutando novos estagiários e aprendizes para atuar em diferentes áreas. Todo o processo seletivo pode ser feito pela internet. Confira, a seguir:

Aprendiz de Qualidade – Curitiba / PR;

Estágio Área de Engenharia – Curitiba / PR;

Estágio Área de Projetos de Telecomunicação – Belo Horizonte / MG;

Estágio Área de TI – Rio de Janeiro / RJ;

Estágio em Core Network – Rio de Janeiro / RJ;

Estágio Área de Engenharia de Atuação de Projetos – Rio de Janeiro / RJ;

Estágio Área de Projetos de Telecomunicação – Rio de Janeiro / RJ;

Estágio em Supply Chain – Rio de Janeiro / RJ.

Como se candidatar

Para continuar fornecendo o melhor para os clientes, os estagiários e aprendizes são parte importante da marca. Está interessado em concorrer a uma das vagas? Acesse o site 123empregos e envie seu currículo.

