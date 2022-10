Humanismo: tudo aquilo que você precisa saber

Humanismo: resumo completo com aquilo que você precisa saber

O termo “humanismo” é usado para definir um movimento literário de transição que aconteceu entre os séculos XV e XVI.

O tema é abordado com frequência por questões de literatura e questões interdisciplinares dentro das principais provas do país, como o ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio, e os vestibulares.

Assim, é muito importante que você domine as principais características do movimento. Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com tudo aquilo que você precisa saber sobre o humanismo.

Humanismo: definição

Como mencionamos, o humanismo foi um movimento de transição que surgiu na Itália e que esteve presente no continente europeu entre os séculos XV e XVI, marcando a passagem do trovadorismo para o renascimento.

O movimento literário recebeu o nome “humanismo” por colocar o homem no centro do pensamento. Sendo assim, o homem passou a ser valorizado pelos pensadores do movimento.

Contudo, não podemos nos esquecer de que a valorização do homem e do papel ativo do mesmo na natureza e na civilização, o humanismo entrou em conflito com as visões predominantes até aquele momento, as quais eram baseadas no teocentrismo.

Humanismo: características

O movimento possui algumas características principais que o caracterizam. Podemos mencionar, por exemplo, o antropocentrismo, a ideia de que o centro do universo seria o próprio ser humano.

O cientificismo é também uma característica do movimento, principalmente devido ao afastamento crescente dos dogmas da Igreja Católica a partir daquele momento.

Humanismo: principais autores do movimento

Um dos principais autores do humanismo português, muito abordado pelos vestibulares brasileiros, foi Gil Vicente, considerado o pai do teatro português. O autor é particularmente conhecido pelas suas obras “Auto da Barca do Inferno” e “Farsa de Inês Pereira”

Porém, o movimento foi particularmente bem desenvolvido na Itália. Dentre os principais autores do humanismo italiano, podemos mencionar Dante Alighieri e Francesco Petrarca.