Humorista Eddy Jr deixa apartamento após caso de racismo no prédio onde morava

Foto: Reprodução/ Instagram

Eddy Jr deixou o apartamento que morava, após sofrer racismo e ameaças de morte no local. O humorista saiu, temporariamente, do prédio na Barra Funda, zona oeste de São Paulo, na noite da última quarta-feira (19). A decisão é temporária.

Eddy Jr vem sofrendo ameaças desde abril desse ano, afirmou que não gostaria de sair da própria casa

“A minha vontade era não sair do meu apartamento, mas, infelizmente, tive de sair porque sofri ameaça de morte. Ter que sair da minha própria casa por causa de uma pessoa racista é um sentimento muito ruim”, disse Eddy em entrevista ao Boa Tarde, São Paulo, da TV Band.

O comediante contou detalhes do caso na noite de terça-feira (18), em um vídeo no Instagram. Nas imagens, é possível ver uma das vizinhas do jovem, e o filho dela, fazendo ofensas racistas contra Eddy Jr, além de ameaças.

“Ela não quis usar o mesmo elevador que eu. Ela falou que ‘não sabe o que está fazendo aqui’, que esse tipo de gente ‘não pode morar aqui’ e que ‘não sei como tem dinheiro para morar aqui’. Aí, eu gravei ela me chamando de macaco, começou a me chamar de urubu”, desabafou.

“Minha campainha tocou. Aí eu fui para a porta e falei: ‘quem que é?’ Aí foi aonde ele começou, o filho dela, né: ‘vou te matar, você vai morrer’”, completou.

No perfil do Twitter, Eddy Jr. disse na noite da última quarta-feira, 19, que já prestou depoimento sobre o caso.

Relembre o caso

O humorista e músico Eddy Jr, de 28 anos, denunciou em suas redes sociais um episódio racista vivido por ele no condomínio onde vive, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo.

Nas gravações divulgadas pelo influenciador, que tem mais de 1 milhão de seguidores no Instargam, Eddy mostra a vizinha o chamando de “macaco”, “imundo” e “neguinho perigoso’, além de se recusar a subir no mesmo elevador que ele.

“Macaco, Imundo, Feio, Urubu, Neguinho, um Perigoso que não merece morar aqui, uma pessoa que oferece riscos para os moradores desse condomínio, foi isso tudo que eu tive que ouvir ontem por ser Preto… Pra finalizar tive que ficar dentro da minha casa sofrendo ameaça de morte e calúnias sobre mim novamente por ser Preto… Ser impedido de entrar no mesmo elevador da moradora branca por ser preto também…”, diz Eddy na legenda do vídeo.

O influenciador pede para que os seguidores e amigos façam com que o conteúdo com a denúncia seja divulgado para que a vizinha pague pelo crime cometido. Eddy recebeu o apoio de celebridades como Lázaro Ramos, Yuri Marçal, Jojo Todynho, Douglas Silva, Raphael Logam, Thiago Ventura, Carmo Dalla Vecchia e outros.

“Não sei descrever o sentimento que tô sentindo, venci fazendo as pessoas sorrirem e isso não vai mudar vou continuar fazendo vocês sorrirem, porém agora vai ser um pouco mais difícil Bjo… pra todos que gostam de mim, espero que vcs compartilhem isso e façam essa mulher pagar pelo CRIME que ela cometeu…”.

Em entrevista ao SP2, da Globo, Eddy afirmou que toda situação aconteceu de madrugada. “Era 2h da manhã, desci com a minha cachorra para ela fazer as necessidades. Na hora que eu ia subir, encontrei com essa vizinha. Foi uma coincidência muito grande. Eu ia entrar no elevador, e ela disse que não ia entrar no mesmo elevador que eu. Eu poderia usar o elevador do lado, mas não sou obrigado a mudar de lugar só porque uma mulher racista não quer que eu use o mesmo elevador que ela”.

A vizinha, que não teve o nome revelado, já moveu um processo contra o condomínio e o humorista, alegando que ela e seu filho, diagnosticado com deficiência intelectual leve, sofrem com os barulhos no apartamento de Eddy. “Tentei medir o barulho, mas como meu celular foi hackeado, alguém desligou cinco vezes. Também bloquearam nosso computador”, disse ela à Justiça.

Não há reclamações de outros vizinhos contra Eddy, e de acordo com a administração do condomínio apenas a aposentada se queixava de Eddy.

Na Justiça, a administração do condomínio afirmou que não existiam reclamações de outros vizinhos contra a unidade do youtuber, que houve multa quando foi constatada uma situação fora do normal, mas que apenas a aposentada reclamava.

