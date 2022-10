Hypera Pharma abre matrículas para programa de trainee

A farmacêutica Hypera Pharma anunciou a abertura das inscrições seu para programa de trainee 2023. Ao todo, serão ofertadas oito vagas na cidade de São Paulo (SP) para as áreas de Vendas e Marketing, Inovação e RI, Operações, Financeiro, Gente & Gestão e Mercado Institucional.

São elegíveis recém-formados em cursos de bacharelado, tecnólogo e licenciatura, entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021. O programa tem duração de 18 meses, período no qual os selecionados participarão de uma imersão na companhia e desenvolvimento de carreira por meio de trilha de desenvolvimento, mentorias, workshops, gestão de projetos e job rotation.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, que incluem assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale refeição, vale alimentação, fretado, vale transporte ou estacionamento gratuito, parceria com o Gympass, farmácia gratuita, programa Tem Valor (telemedicina, kit maternidade, isenção coparticipação durante a gestação), ajuda de custo para quem reside em outro estado, e acesso ao Espaço Saúde (atendimento médico assistencial).

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão se inscrever até o dia 13 de novembro neste link. A seleção será conduzida em parceria com a Eureca, na modalidade híbrida, com etapas on-line e presenciais. Os candidatos passarão por dinâmicas, entrevistas e testes gamificados.

Sobre a empresa

A Hypera Pharma é uma das maiores e mais diversificadas empresas farmacêuticas do Brasil, presente em todos os segmentos relevantes do setor. Com posição de liderança em diversas categorias, a empresa oferece produtos de alta qualidade e segurança, investindo continuamente em inovação e crescendo de forma sustentável, para que as pessoas vivam mais e melhor.