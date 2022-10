Hypera Pharma recruta estudantes para programa de estágio

A Hypera Pharma, empresa farmacêutica detentora de marcas Engov, Neo Química, Benegrip, Rinosoro e Mantecorp Skincare, está recrutando estudantes para seu programa de estágio 2023. Ao todo, estão disponíveis 51 oportunidades para profissionais interessados em trabalhar nas unidades da empresa nas cidades de São Paulo, Anápolis e Goiânia.

As vagas são para as áreas de Vendas e Marketing, Inovação e Relações com Investidores (RI), Programa de Fidelização, Similares e Genéricos, Projetos, Produtos de Prescrição, Marketing e Publicidade, Mercado Institucional, Planejamento de Vendas e Operações Logísticas, Operações, Financeiro, Gente e Gestão, Jurídico e Consumer Health. Assim, podem se candidatar alunos matriculados no penúltimo ou último ano de qualquer curso de graduação de áreas correlatas, com disponibilidade para estagiar 30 horas semanais. Os candidatos devem ter, ainda, algumas competências socioemocionais, como humildade, ética, proatividade, disposição, criatividade, conectividade, colaboração e flexibilidade.

Com duração de até dois anos, o programa oferece acompanhamento contínuo e etapas pré-definidas para o desenvolvimento profissional, além de workshops de autoconhecimento, técnicas de apresentação e gestão de projetos. A empresa informa, ainda, que os estagiários também participarão da criação e execução de projetos com soluções voltadas à saúde e ao bem-estar coletivo, com supervisão de profissionais da companhia.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 12 de outubro para se inscrever pelo site https://ciadetalentos.com.br/estagiohyperapharma/. O processo seletivo será conduzido em parceria com a Cia de Talentos, entre outras consultorias e instituições que atuam com diversos públicos, e será realizado 100% on-line, com dinâmicas, entrevistas e testes gamificados.