Hyundai AutoEver abre empregos em São Paulo

A Hyundai AutoEver é uma companhia online de vendas de automóveis. Originária da Coreia do Sul, essa companhia é uma subsidiária do grupo Hyundai. Hoje a empresa está com vagas disponíveis em São Paulo. Confira, a seguir.

Hyundai AutoEver abre vagas de empregos em São Paulo

A Hyundai AutoEver, subsidiária do grupo Hyundai, possui sede na Coreia do Sul. A companhia atua arduamente no desenvolvimento global de serviços de TI, além de disponibilizar online automóveis para venda.

A empresa oferece uma gama de serviços essenciais para os consumidores, principalmente na área citada. Se você é apaixonado por Tecnologia da Informação, essa é sua oportunidade. Confira os cargos disponíveis em São Paulo:

Estagiário em Business Support Administrativo – Piracicaba / SP: A companhia está procurando pessoas apaixonadas pela área de Recursos Humanos e Financeiro. Além de ter vontade de aprender e se desenvolver;

Analista de Infraestrutura de TI – Piracicaba / SP: O profissional deve ter experiência em redes locais e remotas, além de conhecimento em áreas específicas;

Analista de Recursos Humanos – Piracicaba / SP: O profissional deve ter conhecimento em administração de pessoal, habilidade em construção e gerenciamento de planilhas do Excel e mais.

Como se candidatar

Hoje a companhia está com 3 vagas de empregos disponíveis. Está interessado em uma delas? Acesse o site 123empregos, encontre o cargo desejado e encaminhe os dados solicitados.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.