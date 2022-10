IASES (ES) abre 400 vagas em concurso público para contratação de agentes socioeducativos

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espirito Santo (IASES) irá contratar 400 profissionais para o cargo de agente socioeducativo.

As oportunidades são para profissionais com nível médio e que possuam carteira nacional de habilitação (CNH), mínimo categoria “B”.

A banca responsável pela organização do concurso é o IDCAP.

Vagas e salários IASES – ES

O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo oferece, ao todo, 400 vagas para contratação imediata, além formação de cadastro reserva para o cargo de agente socioeducativo.

As vagas serão distribuídas entre as regiões metropolitana, sul e norte do estado.

Vale ainda frisar que 10% das vagas são destinadas aos candidatos com deficiência, 17% das vagas reservadas aos candidatos negros e outras 3% das vagas são para candidatos indígenas.

O salário oferecido para o cargo é de agente socioeducativo é de R$ 3.167,04 mensais, além de auxílio alimentação no valor de R$ 300 ao mês. O cargo prevê uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa atender aos seguintes requisitos:

Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de ensino médio, expedido por Instituição de Ensino reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) dentro das áreas exigidas pelo edital;

Ser brasileiro nato ou naturalizado ou português em condição de igualdade de direitos com os brasileiros;

Estar em dia com os deveres do Serviço Militar, para os candidatos do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar no gozo de seus direitos civis e políticos;

Possuir idade mínima de 18 (dezoito) anos;

Não possuir antecedentes criminais e civis incompatíveis com o exercício do cargo;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo;

Entre outros requisitos que podem ser consultados no edital;

Inscrições IASES – ES

Os interessados em participar do concurso IASES – ES têm entre os dias 10 de outubro a 15 de novembro de 2022 para realizar a inscrição, diretamente pelo site do Instituto IDCAP.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 68.

Atribuições de cargo IASES – ES

Agente Socioeducativo

Intervir pedagogicamente, de forma direta ou indireta, nos processos socioeducativos, através do diálogo, orientações técnicas e administrativas, quando convocado;

Participar da elaboração, execução e avaliação do Plano Individual de Atendimento (PIA);

Registrar as irregularidades e fatos importantes para o atendimento técnico, no livro de ocorrências, ocorridos na admissão e desligamento, nas movimentações internas e externas, durante todo o cumprimento da medida socioeducativa;

Realizar e controlar a movimentação interna dos socioeducandos, acompanhando os atendimentos técnicos, os horários de lazer, refeições, cultura, esporte, as atividades escolares e os cursos profissionalizantes;

Atuar como um canal de comunicação entre os socioeducandos e os diversos setores de atendimento técnico da unidade;

Acompanhar as atividades diárias, orientar e dar suporte aos socioeducandos de seu grupo de trabalho;

Facilitar as reuniões matinais e elaborar relatórios do cotidiano (atas) e do processo de desenvolvimento dos socioeducandos;

Participar das reuniões periódicas para discutir o desenvolvimento dos socioeducandos juntamente com as equipes técnicas;

Acompanhar os socioeducandos em atividades extras;

Supervisionar o cumprimento das normas dos programas ou atividades que acompanha;

Acompanhar o socioeducando no alojamento;

Manter o bom funcionamento no alojamento e demais dependências da unidade;

Resolver conflitos imediatos;

Registrar em livro de ata o transcorrer do plantão;

Conhecer e aplicar o Projeto Pedagógico da Instituição, no que lhe compete;

Procurar sempre atualizar-se em assuntos referentes à educação de socioeducandos;

Participar com os socioeducandos, das atividades de esporte, cultura e lazer;

Estar atento ao desenvolvimento dos socioeducandos sob sua responsabilidade;

Trabalhar em conjunto com os técnicos responsáveis pelos socioeducandos;

Despertar (acordar) os socioeducandos;

Acompanhar a limpeza matinal e a higiene pessoal dos socioeducandos;

Entre outras atribuições conforme consta em edital.

Etapas do concurso IASES – ES

O concurso público IASES – ES contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

Prova de redação, de caráter eliminatório e classificatório;

Teste de aptidão física (TAF);

Avaliação Psicológica;

Investigação social e vida pregressa do candidato.

A prova objetiva para o cargo de agente socioeducativo IASES ES 2022 está marcada para o dia 04 de dezembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e obter maiores informações sobre o conteúdo programático das provas e o cronograma completo do certame do IASES – ES.