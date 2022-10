iBahia e GFM lançam podcast sobre bastidores da literatura

Foto: Arquivo Pessoal

Bastidores e curiosidades da literatura local e nacional é a proposta do novo podcast do iBahia e GFM: Mundo da Leitura. Apresentado por Edgard Abbehusen, o programa vai trazer pelas próximas semanas, uma conversa com leitores, autores, escritores, poetas, cronistas, contistas e roteiristas.

A fim de estrear com o pé direito, o primeiro episódio do programa contou com a presença da diretora da GL Eventos, empresa responsável pela Bienal do Livro Bahia, Tatiana Zaccaro.

No bate papo, a empresária adiantou detalhes sobre o retorno do festival literário, que ficou em hiato durante nove anos, programação e novidades sobre a edição 2022.

A expectativa é que o evento receba ao menos 100 mil pessoas no Centro de Convenções Salvador, nos dias 10 e 15 de novembro. A bienal contará com área de exposição, debates, conversas e atividades para crianças, adolescentes e adultos. Tudo isso dividido em três espaços: o Café Literário, a Arena Jovem e o Espaço Infantil. A Bienal do Livro Bahia contará com 150 marcas expositoras.

Foto: Arquivo Pessoal

“Estamos na contagem regressiva. A equipe toda mobilizada e apaixonada para essa entrega, pela possibilidade de levar conhecimento, literatura, proporcionar uma visitação escolar que traga esse mundo de histórias. Queremos que essa volta seja com chave de ouro”, entregou Tatiana.

Os ingressos para o evento já estão disponíveis para compra através do site oficial. Bilhetes também podem ser adquiridos na bilheteria física do Centro de Convenções. Os valores são R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Veja toda a programação do evento clicando aqui.

Ela também explicou o quanto o evento não é uma simples bienal, mas um espaço de encontros entre gerações e também de fã e ídolo.

“A gente brinca que é um grande shopping center de livro. Não existe uma livraria do tamanho da bienal. Ela é um programa para fazer com amigos, família. Eu, por exemplo, tenho um livro autografado de Ferreira Goulart, a minha filha tem um livro autografado por Maurício de Souza. É muito bom esse clima, a bienal é plural”.

Ouça o podcast completo abaixo:

