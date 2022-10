Icatu Seguros abre 31 vagas de EMPREGO pelo Brasil

A Icatu Seguros é uma instituição financeira voltada para as pessoas que querem planejar a independência financeira. Essa é a maior seguradora independente do Brasil em vida, capitalização e previdência.

Icatu Seguros abre vagas de emprego no Brasil

A Icatu Seguros é uma seguradora independente com o objetivo de proteger a vida financeira de mais de 6,5 milhões de clientes. Há três décadas no mercado, a companhia marca presença em todo o país.

Essa empresa é especializada em oferecer as melhores soluções financeiras aos clientes de todo o país. Se identificou com a Icatu e quer ingressar no time? Confira os cargos e localidades disponíveis:

Assessor Comercial Comissionado – São Luís / MA;

Analista de Processos Operacionais – Rio de Janeiro / RJ;

Estágio em Administração – Recife / PE;

Assessor Comercial – São Paulo / SP;

Analista de Sistemas – Rio de Janeiro / RJ;

Auditor – Rio de Janeiro;

Designer de e-commerce – Rio de Janeiro;

Analista de Desenvolvimento em Gestão – Rio de Janeiro / RJ;

Estágio em Investimentos – Rio de Janeiro;

Desenvolvedor – Rio de Janeiro / RJ;

Banco de Talentos (Exclusiva PCD) – Rio de Janeiro;

Analista de Processos e Negócios – Rio de Janeiro / RJ.

Como se candidatar

A Icatu Seguros é uma empresa especializada em levar soluções financeiras para mais de 6,5 milhões de clientes.

A empresa abriu novas oportunidades de emprego, com cargos de assessor, analista, estágio, designer, auditor, desenvolvedor e mais.

Quer participar do processo seletivo de uma das vagas? Acesse a plataforma Vagas e envie seu currículo.

