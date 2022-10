A tecnologia 5G está disponível na maioria das cidades brasileiras, melhorando o funcionamento de diversas ferramentas na internet das coisas, dentre as quais está o aparelho de smartphone.

Identifique a tecnologia 5G no seu smartphone

Por conta dessa inovação, muitas pessoas ficam em dúvida sobre o seu próprio aparelho celular, já que nem todos os aparelhos permitem uma identificação facilitada sobre a possibilidade do funcionamento através da tecnologia 5G. Além do manual do fabricante, há outras formas de consultar o seu aparelho para verificar se ele comporta essa inovação tecnológica da quinta geração.

Site do fabricante

É possível acessar o site do fabricante do seu aparelho; buscando na internet pelo modelo do seu dispositivo, torna-se mais fácil chegar até o site oficial da marca. Por conseguinte, é importante que acesse o menu principal, buscando por produtos já lançados. Ao encontrar o seu aparelho, busque por um botão que geralmente possui o nome de “sobre”.

Detalhes técnicos

Ao abrir a página específica do seu modelo de aparelho smartphone, poderá verificar informações técnicas. Dentro dessa análise, verifique informações ligadas à rede ou a conexão do aparelho, ainda é possível que encontre o termo “conectividade”.

O próximo passo é buscar informações sobre redes móveis, conectividade ou rede wi-fi. Assim sendo, ao acessar essa informação, encontrará informações sobre o suporte a tecnologia 5G. É importante ressaltar que esse caminho pode ser diferente para algumas marcas, mas é relevante que busque informações de rede referentes ao modelo do seu aparelho.

Consulte o site da Anatel

Além dessa maneira de buscar informações sobre a disponibilidade do seu aparelho para receber a tecnologia 5G, também é possível buscar informações no site da Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações.

Sendo assim, acesse o site da Anatel e busque por informações, é possível utilizar a lupa disponibilizada pela Anatel para buscar diretamente pela tecnologia 5G. Entretanto, é possível continuar navegando no painel de dados, buscando por certificação de produtos, consequentemente, clique em celulares em 5G.

Diversos filtros são disponibilizados pela Anatel

Assim, acessará um painel com vários filtros. Neste painel, podem ser conferidos os telefones celulares (smartphones) 5G certificados e homologados pela Anatel.

De acordo com informações da própria Anatel, é importante ressaltar que a homologação é pré-requisito ao uso e comercialização do produto no Brasil, devendo o consumidor, antes de adquirir tais produtos, verificar o código de homologação estampado no chassi (ou no manual do produto) e consultar a sua operadora sobre a compatibilidade do produto à rede.