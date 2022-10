Idosa é achada morta carbonizada no oeste da Bahia

Foto: TV Oeste

Uma idosa de 64 anos morreu carbonizada, na cidade de Santa Maria da Vitória, no oeste da Bahia. De acordo com a Polícia Civil, a suspeita é de que a mulher fazia queimada controlada em uma área de vegetação, no último domingo (9).

Segundo o g1 Bahia, o corpo da mulher foi identificado como Maria das Mercês Xavier Santana e foi encontrado pela vizinha no povoado de Corajina. Não há detalhes se a queimada foi feita na propriedade da vítima ou em área pública.

A queimada controlada usa o fogo de forma planejada para limpar o solo ou prepara para o plantio. A ação é permitida pela regulamentação, desde que recomendações sejam seguidas para evitar incêndios florestais.

Também não há detalhes se a vítima cumpria as recomendações. Não foi informado também sobre o sepultamento da idosa.

