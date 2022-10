Idosos estão entre vítimas de acidente com ônibus na Av. Paralela

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Duas idosas estão entre as vítimas do acidente envolvendo um ônibus do transporte público de Salvador, que aconteceu nesta segunda-feira (17), na Avenida Paralela. Elas têm 66 e 73 anos respectivamente, segundo divulgou a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para o iBahia.

Além das idosas, uma mulher de 30 anos e o motorista do coletivo, que tem 58 anos, também ficaram feridos no acidente. De acordo com a SMS, as idosas e a mulher tiveram ferimentos leves e o condutor do ônibus reclamou de dores na coluna.

Os quatro foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para unidades de saúde da rede pública e privada de Salvador. O estado deles eram considerado estável pelos socorristas.

O ônibus foi removido do local onde tombou por volta de 13h30. De acordo com a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), dois guinchos do órgão fizeram a remoção do veículo. Depois disso, o fluxo foi liberado para fluir normalmente na região.

Acidente

O ônibus transitava na avenida, na altura do bairro do Imbuí, no sentido Aeroporto, quando o motorista, que é hipertenso, passou mal, segundo informações do Sindicato dos Rodoviários e da Transalvador.

Depois disso, o homem perdeu o controle do coletivo, que acabou caindo no canteiro central. O acidente aconteceu por volta de 11h30. Sete passageiros viajavam no ônibus, que fazia a linha Barra x Sussuarana. Com o acidente, o trânsito ficou congestionado na região.

Em nota, a Secretaria da Mobilidade (Semob) informou que “o veículo passará por perícia para que seja identificada a causa do acidente”.

O iBahia procurou a Polícia Civil para saber se já havia uma investigação policial sobre o acidente, mas foi informado que o caso ainda não havia sido registrado.

