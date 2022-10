IFAP divulga período de inscrição do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (IFAP) divulgou as principais datas e informações sobre o Processo Seletivo 2023. De acordo com a instituição, as inscrições serão recebidas no período de 1º a 30 de novembro de 2022.

Conforme o edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site do IFAP. O edital indica ainda que as inscrições são gratuitas.

O Instituto está ofertando 565 vagas em 15 cursos técnicos de diversas áreas. As oportunidades estão distribuídas entre as unidades do IFAP em Laranjal do Jari, Macapá, Porto Grande e Santana.

Há vagas para os seguintes cursos: Administração, Florestas, Informática, Meio Ambiente, Alimentos, Edificações, Mineração, Química, Redes de Computadores, Agronegócio, Agroecologia, Agropecuária, Comércio Exterior, Logística e Publicidade.

Seleção via histórico escolar

De acordo com o edital, a seleção dos inscritos será feita exclusivamente por meio da análise dos histórico escolar. Serão consideradas as notas de Língua Portuguesa e Matemática dos 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental II.

Do total das vagas ofertadas no Processo Seletivo 2023, 50% são exclusivas para estudantes que tenham cursado o Ensino Fundamental exclusivamente na rede pública de ensino. Além disso, há percentual de vagas reservado para pessoas com deficiência, para candidatos de baixa renda e/ou autodeclarados pretos, pardos ou indígenas.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado provisório está prevista para o dia 14 de dezembro de 2022. Os candidatos poderão interpor recursos entre os dias 15 e 21 de dezembro. Após a análise dos recursos, o IFAP vai publicar o resultado final em 3 de janeiro de 2023.

Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 9, 10 e 11 de janeiro. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital.

Acesse o site do IFAP para mais informações.

