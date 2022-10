IFCE encerra período de inscrição do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) encerra amanhã, dia 2 de outubro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023. Desse modo, os interessados poderão se inscrever até esse domingo, exclusivamente através do site do IFCE Qseleção.

De acordo com as orientações do edital, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição para efetivar o cadastro. O valor é da taxa é de R$ 50,00.

Ainda segundo o edital, têm direito ao benefício da isenção do pagamento da taxa, os candidatos que são inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Também podem pedir a isenção os estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental (para cursos concomitantes, integrados e Proeja) ou o ensino médio (para cursos subsequentes) em escolas da rede pública (ou como bolsista integral em escola da rede privada) e possuem renda familiar per capita igual ou inferior a um salário-mínimo e meio.

Sobre a seleção

De acordo com o IFCE, a seleção dos inscritos será feita por meio da aplicação de provas no dia 6 de novembro. A prova será composta por questões objetivas de conhecimentos gerais e por uma prova de redação em Língua Portuguesa.

O Processo Seletivo 2023 visa a seleção de novos alunos para cursos técnicos ministrados nas unidades do IFCE localizados em Fortaleza, Caucaia e Sobral.

Poderão se inscrever para os cursos técnicos subsequentes os estudantes que já concluíram o ensino médio, enquanto para os cursos técnicos integrados poderão se candidatar os estudantes que concluíram o ensino fundamental.

Oferta de vagas

A oferta total do IFCE para os cursos técnicos subsequentes é de 285 vagas em Sobral e 185 em Fortaleza. Para os cursos técnicos integrados, o Instituto está ofertando 330 vagas em Fortaleza.

Há oferta de vagas para os cursos de Agroindústria, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho, Instrumento Musical, Manutenção Automotiva, Informática, Metalurgia e outros. De acordo com o edital, o IFCE vai reservar metade das vagas ofertadas para estudantes que são egressos de escolas da rede pública de ensino.

Veja detalhes no site do IFCE.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UEG divulgou a 3ª chamada de classificados no Vestibular 2022/2; saiba mais.