IFG encerra período de inscrição para o Vestibular 2023 nesta quinta-feira (20)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) finaliza nesta quinta-feira, dia 20 de outubro, o período de inscrição para o Vestibular 2023/1, que contará com aplicação de provas.

De acordo com o edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site do IFG. Para realizar a inscrição, o candidato deverá acessar a página do Estude no IFG, escolher a seleção da qual deseja participar e preencher o formulário eletrônico de inscrição.

No momento da inscrição, o candidato deve indicar a opção de curso e se deseja se inscrever para o Sistema Universal ou pela Reserva de Vagas.

Provas

A seleção dos inscritos no Vestibular 2023 será feita com a aplicação de provas presenciais. A aplicação das provas está marcada para o dia 4 de dezembro. A avaliação consistirá na produção de uma redação em Língua Portuguesa.

Os candidatos inscritos para o curso de Licenciatura em Música deverão passar também com uma prova de habilidades específicas.

Vestibular Enem

O período de inscrição para o Vestibular 2023 via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) segue aberto até o dia 16 de novembro. Conforme o edital, para seleção via Enem, o IFG vai aceitar as notas das edições de 2013 a 2022. O candidato deverá informar a edição do exame que usará para fins de classificação.

Vagas e resultados

Ao todo, o IFG está ofertando 1.678 vagas para diversos cursos de graduação distribuídos nos 14 campi do Instituto. Do total das vagas, 1.022 são para o Vestibular Enem, enquanto outras 656 vagas são para o Vestibular IFG.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular IFG 2023 está prevista para 16 de dezembro, com divulgação das orientações para as matrículas até o dia 20 seguinte.

A divulgação do resultado do Vestibular Enem só será feita após a liberação dos desempenhos dos candidatos no Enem 2022, cujas provas serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFTO encerra período de inscrição para o Vestibular Unificado 2023/1; saiba mais.