IFG (GO) prorroga concurso com 76 vagas e salários que chegam a R$ 9,6mil

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG), prorroga concurso público para o preenchimento de 76 vagas em diferentes áreas.

Com a retificação do edital, os candidatos têm até o dia 06 de outubro para realizar a inscrição.

As vagas contemplam candidatos com nível médio/técnico e superior.

Os salários vão de R$ 2.446,96 a R$ 9.616,18 mensais.

Vagas e salários IFG – GO

O IFG oferece 76 vagas distribuídas entre os seguintes cargos:

Nível médio/técnico

Assistente em Administração – 16 vagas;

Técnico em Agropecuária – 2 vagas;

Técnico de Laboratório / Área Artes Visuais – 1 vaga;

Técnico de Laboratório / Área Audiovisual – 1 vaga;

Técnico de Laboratório / Área Biologia – 1 vaga;

Técnico de Laboratório / Área Ciências – 3 vagas;

Técnico de Laboratório / Área Eletrotécnica – 1 vaga;

Técnico de Laboratório / Área Física – 1 vaga;

Técnico de Laboratório / Área Mecânica – 1 vaga;

Técnico de Laboratório / Área Nutrição e Dietética – 1 vaga.

Nível superior

Analista de Tecnologia da Informação – 2 vagas;

Assistente Social – 1 vaga;

Arquivista – 1 vaga;

Bibliotecário-Documentalista – 2 vagas;

Contador – 1 vaga;

Médico – 2 vagas;

Pedagogo – 3 vagas;

Psicólogo – 1 vaga;

Técnico em Assuntos Educacionais – 6 vagas;

Tecnólogo Formação / Área Design Gráfico – 1 vaga;

Professores de: Administração – 1 vaga;

Agrimensura e Cartografia – 1 vaga;

Agronomia – 1 vaga;

Biologia – 2 vagas;

Cinema – 1 vaga;

Engenharia Civil/Hidráulica – 3 vagas;

Engenharia de Produção – 1 vaga;

Engenharia Elétrica/Eletrônica Industrial, Sistemas e Controles Eletrônicos – 3 vagas;

Engenharia Mecânica / Fabricação de Materiais – 1 vaga;

Engenharia/ Sistemas de Controle – 2 vagas;

Física – 2 vagas;

Geologia – 1 vaga;

Letras Português – 1 vaga;

Letras Português/Inglês – 1 vaga;

Letras Português/ Libras – 1 vaga;

Meio Ambiente – 1 vaga;

Química/Biotecnologia – 4 vagas;

Transportes – 1 vaga.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, como possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH), dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Os salários oferecidos pelo IFG (GO) variam de acordo com a vaga e o nível de escolaridade.

Os salários oferecidos pelo Instituto Federal de Goiás variam entre R$ 2.446,96 a R$ 9.616,18. Todos para uma jornada entre 20 a 40 horas semanais.

Inscrições IFG – GO

Os interessados em participar do concurso público para IFG devem realizar a inscrição até o dia 06 de outubro de 2022, diretamente pelo site da Verbena, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 120,00 a 150,00 dependendo do cargo.

Etapas concurso IFG – GO

O concurso público do Instituto Federal de Goiás contará com as seguintes etapas:

Prova Objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de Títulos de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior.

de caráter classificatório apenas para os cargos de nível superior. Prova de desempenho didático comuns a todos os cargos.

A aplicação da prova objetiva está marcada para o dia 16 de outubro e a prova de desempenho para os dias 19 e 21 de novembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir com detalhes informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo do IFG GO.