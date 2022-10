IFMG encerra período de inscrição do Processo Seletivo 2023 amanhã (30)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais (IFMG) encerra neste domingo, dia 30 de outubro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023 (Exame de Seleção e Vestibular). O valor da taxa de inscrição é de R$ 20,00.

Os interessados poderão se inscrever até as 23h59 de amanhã, exclusivamente por meio do site do Instituto. Os candidatos não isentos deverão pagar a taxa de inscrição para confirmar o cadastro.

O IFMG já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição. De acordo com o edital, tiveram direito ao benefício os estudantes que têm renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e que tenham cursado o Ensino Médio completo em escola da rede pública ou em escola particular com bolsa integral.

Processo Seletivo 2023

Os candidatos aos cursos de graduação serão classificados a partir do aproveitamento das últimas dez edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, os candidatos poderão se inscrever com as notas do Enem dos anos de 2013 a 2022.

De acordo com o edital, a seleção para ingresso nos cursos técnicos será feita através da aplicação de prova no dia 4 de dezembro.

As provas dos candidatos aos cursos técnicos integrados serão compostas por questões objetivas sobre assuntos do Ensino Fundamental II. Para os candidatos aos cursos subsequentes, as questões vão abarcar assuntos das disciplinas do Ensino Médio.

Vagas

A oferta total do IFMG é de 5.023 vagas, distribuídas entre cursos técnicos e de graduação. Das vagas ofertadas, 2.369 são para 48 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 597 são para os 16 cursos técnicos subsequentes e 2.057 vagas são para 51 cursos de graduação de diversas áreas.

As oportunidades são para os 18 campi distribuídos nas cidades de Arcos, Bambuí, Betim, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Formiga, Governador Valadares, Ibirité, Ipatinga, Itabirito, Ouro Branco, Ouro Preto, Piumhi, Ponte Nova, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia e São João Evangelista.

Veja mais informações no site do IFMG.

