IFMS encerra inscrições do Processo Seletivo EaD 2023 neste domingo (30)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul (IFMS) finaliza neste domingo, dia 30 de outubro, o período de inscrição para Processo Seletivo 2023 que visa o preenchimento de vagas nos cursos técnicos na modalidade de Educação a Distância (EaD).

De acordo com o edital, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas de forma virtual, exclusivamente por meio da Página do Candidato da Central de Seleção. No momento da inscrição, o candidato deve indicar o curso desejado.

Na modalidade EAD os estudantes têm aulas no Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem (AVEA) do IFMS e um encontro presencial por semana no município onde a vaga foi ofertada.

Seleção

De acordo com o edital, os inscritos serão classificados por meio de sorteio eletrônico, a ser realizado no dia 10 de novembro pelo Centro de Referência em Tecnologias Educacionais e Educação a Distância do IFMS (Cread).

O resultado preliminar do sorteio, com a classificação de todos os inscritos, está previsto para o dia 16 de novembro. Já a classificação final e a lista da 1ª chamada está prevista para 18 de janeiro de 2023. As matrículas serão recebidas entre os dias 19 e 27 seguintes.

Vagas ofertadas

A oferta total do IFMS é de 1.064 vagas para os seguintes cursos: Administração, Edificações e Manutenção e Suporte em Informática.

De acordo com o edital, as vagas são para polos de apoio presencial que ficam em 17 municípios. São eles: Amambai, Aquidauana, Bela Vista, Camapuã, Campo Grande, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dourados, Jardim, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Ponta Porã, Ribas do Rio Pardo, São Gabriel do Oeste e Sonora.

O edital indica ainda que o IFMS reserva metade das vagas para estudantes de escolas da rede pública de ensino, com recorte de renda. De acordo com a Lei de Cotas, há percentual para candidatos que se autodeclararem pretos, pardos e indígenas, e para pessoas com deficiência.

Acesse o edital na íntegra.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp recebe inscrições para o ProFIS até 4 de novembro; saiba mais.