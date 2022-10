IFMT aplica provas do Vestibular 2023 na tarde deste domingo (16)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) aplica na tarde deste domingo, dia 16 de outubro, as provas do Vestibular 2023. De acordo com o edital, a aplicação será das 14h às 18h30.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades do Mato Grosso: Cuiabá, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Campo Novo do Parecis, Confresa, Jaciara, Juína, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste e Rondonópolis.

Ainda de acordo com o edital, o exame contará com uma redação em Língua Portuguesa e com 50 questões objetivas sobre as disciplinas ministradas durante o Ensino Médio: Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química, Física, História, Geografia, Biologia e Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol).

Conforme as orientações do IFMT, os candidatos devem chegar aos locais de prova com, no mínimo, uma hora de antecedência. Será necessário apresentar documento oficial de identificação com foto e levar caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.

Vagas e resultados

A oferta do IFMT é de 1.645 vagas para cursos de graduação dos 17 campi da instituição. Haverá reserva de vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes que são egressos de escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Os candidatos deverão passar pela banca de heteroidentificação no período de 27 de outubro a 21 de novembro deste ano.

A divulgação do gabarito da prova objetiva será feita nesta segunda-feira, dia 17 de outubro, enquanto o gabarito definitivo será publicado no 24 do mesmo mês. Já a publicação do resultado final do Vestibular 2023 está prevista para 6 de janeiro de 2023.

Veja mais informações no site de Seleção do IFMT.

