IFPA encerra inscrições para Processo Seletivo Especial 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará (IFPA) finaliza amanhã, dia 10 de outubro, o período de inscrição para o Processo Seletivo Especial 2023. De acordo com o edital, as inscrições poderão ser feitas até 23h59.

Os interessados devem realizar as inscrições online, por meio do site do IFPA. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00, até a terça-feira, 11 de outubro.

De acordo com o edital, os candidatos que tenham cursado todos os anos do ensino médio em escolas da rede pública, que são cadastrados no CadÚnico e Pessoas com Deficiência têm direito à isenção total do pagamento da taxa. O pedido de isenção pode ser feito no ato da inscrição e exige a comprovação dos critérios.

Provas do PS 2023

A aplicação das provas do Processo Seletivo Especial 2023 está marcada para o dia 6 de novembro de 2022. Segundo o edital, será aplicada uma Prova de Conhecimentos composta por 35 questões objetivas e uma Prova de Redação em Língua Portuguesa.

Ainda de acordo com o edital, a aplicação das provas será no município de oferta do curso. O IFPA está ofertando vagas para cursos ministrados nos campi de Terra Alta, Irituia, Belterra, Prainha, Ipixuna do Pará, Abaetetuba e Vigia.

Vagas ofertadas

Ao todo, o IFPA está ofertando 320 vagas. As oportunidades ofertadas nesta edição do PS são para os cursos de Gestão Hospitalar, Educação do Campo, Engenharia Civil, Agronomia, Engenharia Ambiental, Gestão Ambiental e Engenharia Sanitária e Ambiental.

O edital estabelece ainda que há reserva de vagas para estudantes egressos de escolas da rede pública de ensino, com percentual para candidatos que se autodeclaram pretos e pardos (negros) e para pessoas com deficiência (PcD). O Instituto exige a comprovação desses critérios para as matrículas.

Acesse o site do IFPA para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFPI aplica provas do Vestibular EaD 2022 neste domingo (9); saiba mais.