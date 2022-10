IFPE divulga edital do Processo de Ingresso 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) publicou o edital com as principais datas e procedimentos do Processo de Ingresso 2023/1. De acordo com o documento, as inscrições serão recebidas no período de 10 de outubro ao dia 1º de novembro.

Conforme as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas online, por meio do Portal de Ingresso do Instituto. O documento indica ainda que não haverá cobrança de taxa de inscrição.

A oferta total do IFPE é de 5.360 vagas em cursos técnicos, superiores e de qualificação profissional Proeja. As oportunidades são para os 16 campi e para 5 polos de Educação a Distância (EaD).

Seleção

A seleção dos inscritos será feita através da análise do histórico escolar para os cursos técnicos e por meio do desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para os cursos de graduação.

Desse modo, o candidato deverá, no ato da inscrição, inserir as notas das disciplinas solicitadas de acordo com a modalidade de curso escolhida (integrado, qualificação profissional Proeja, subsequente).

Os candidatos interessados nos cursos de graduação poderão se inscrever com as notas do Enem das seguintes edições: 2017, 2018, 2019, 2020 ou 2021. O candidato deverá inserir a pontuação obtida nas provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; Matemática e suas Tecnologias; e Redação. Só será possível utilizar as notas de apenas uma única edição.

Vagas e resultados

Dentre as mais de 5 mil vagas ofertadas pelo IFPE, 2.195 vagas são para cursos técnicos na modalidade Subsequente, 1.925 são em cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, 1.205 em cursos superiores, 35 em curso de qualificação profissional Proeja e 195 na modalidade EaD.

Haverá reserva de vagas para estudantes de escolas públicas e para pessoas autodeclaradas pretas, pardas ou indígenas. Os candidatos que optarem pelas cotas para indígenas deverão passar por banca de heteroidentificação.

A publicação do resultado final, com a lista de convocados na chamada regular para a matrícula, está prevista para o dia 20 de dezembro deste ano. Os candidatos deverão se matricular em janeiro de 2023.

Veja o edital na íntegra.

