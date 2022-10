IFPI abre matrículas para o Exame Classificatório 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) iniciou nesta segunda-feira, dia 3 de outubro, o período de inscrição para o Exame Classificatório 2023. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 6 de novembro de 2022.

Conforme as orientações do edital, as inscrições deverão ser feitas através do site do IFPI. O edital estabelece ainda que, para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor é de R$ 20, até o dia 7 de novembro.

O IFPI já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e a lista de isentos já está disponível. Nesta edição, a oferta de isenção do IFPI é correspondente a 20% do total de vagas ofertadas.

Seleção

A seleção dos inscritos será feita através da aplicação de provas. Segundo o cronograma, as provas serão aplicadas no dia 11 de dezembro de 2022. A prova será constituída por 60 questões, sendo 30 de Língua Portuguesa e 30 de Matemática.

O IFPI deve liberar a consulta aos locais de prova no dia 7 de dezembro. Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, José de Freitas, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Uruçuí e Valença.

Oferta de vagas

Ainda de acordo com o edital, a oferta total do IFPI é de 4.125 vagas em cursos técnicos nas seguintes modalidades: Integrada, Concomitante e Subsequente.

Nos cursos integrados, os estudantes cursam o ensino médio e o técnico no Instituto. Na modalidade concomitante, o aluno cursa o técnico no IFPI e o ensino médio em uma escola tradicional. Já os cursos subsequentes são para os estudantes que já concluíram o ensino médio.

As vagas ofertadas são para os campi de Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, José de Freitas, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Uruçuí e Valença.

Acesse o edital do Exame Classificatório para mais detalhes.

