IFRN abre Processo seletivo para Professor de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) encerra inscrições nesta segunda-feira (03). O edital de processo seletivo simplificado tem por objetivo ocupar vagas no cargo de professor de ensino básico, técnico e tecnológico.

A oportunidade oferecida é para área de Professor na matéria/disciplina de sistemas de informação. Para concorrer ao cargo, é necessário que os candidatos tenham graduação completa em ciências da computação, ou graduação em engenharia de computação, ou graduação na área de sistemas de informação.

O salário oferecido será de R$ 3.130,85, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 03 de outubro de 2022, diretamente no endereço eletrônico do IFRN. A taxa de inscrição ficou fixa em R$ 78,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante prova escrita (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 13 de maio do presente ano.

O processo seletivo é válido por 02 anos, a contar da data de homologação do resultado, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

EDITAL nº 024/2022

