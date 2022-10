IFSP abre período de inscrição do Processo Seletivo 2023 amanhã (10)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) inicia nesta segunda-feira, dia 10 de outubro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023 para cursos das modalidades concomitante e subsequente.

De acordo com o edital, as inscrições serão recebidas até o dia 23 de novembro deste ano. Ainda conforme o edital, as inscrições devem ser feitas online, por meio do site do IFSP. Para efetivar o cadastro, os candidatos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição no valor de R$ 20,00.

De acordo com o IFSP, os estudantes de baixa renda poderão enviar pedidos de isenção da taxa de inscrição no período de 10 a 23 de outubro.

Os cursos técnicos concomitantes são para candidatos que estão concluindo o 1º ou o 2º ano do ensino médio. Nessa modalidade, os estudantes cursam o ensino médio em uma escola regular e fazem apenas o curso técnico no IFSP. Já os cursos subsequentes são para os estudantes que estão concluindo ou já concluíram o ensino médio.

A seleção será feita a partir da aplicação de provas no dia 11 de dezembro. A oferta total do IFSP é de 2.465 vagas para cursos de diversas áreas.

As oportunidades estão distribuídas por 31 municípios: Araraquara, Avaré, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano e Votuporanga.

A divulgação do resultado final, com a lista da 1ª convocação para matrícula, está prevista para o dia 9 de janeiro de 2023.

Cursos técnicos integrados

O período de inscrição para a seleção dos cursos técnicos integrados ao ensino médio será de 11 a 27 de novembro. De acordo com o edital, o valor da taxa é de R$ 40,00.

Os pedidos de isenção da taxa poderão ser feitos entre 11 e 18 de novembro. Têm direito à isenção os estudantes que são membros de famílias de baixa renda e que são inscritos no CadÚnico.

O processo seletivo para os cursos técnicos integrados também contará com aplicação de provas em 11 de dezembro. O edital estabelece ainda que a prova contará com uma redação e com questões objetivas de conhecimentos gerais.

Veja mais informações no site do IFSP.

