Ilê Aiyê homenageia estilista Goya Lopes em show que celebra Semana da Mãe Preta em Salvador

O bloco afro Ilê Aiyê irá homenagear a estilista baiana Goya Lopes no próximo sábado (15), durante um show que celebra a Semana da Mãe Preta. O evento será realizado no Largo Quincas Berro D´água, no Pelourinho, em Salvador, a partir das 18h30.

O encontro, que também chama atenção para a atuação das mulheres em diferentes linguagens artísticas, terá ainda shows da Band’Aiyê, Banda Didá e Samba Ohana, além da presença da Boutique do Ilê Aiyê, com serviço de turbantistas e exposição de livros de autoras negras.

A Semana da Mãe Preta, uma tradição do Ilê Aiyê desde 1978, celebra a vida de “Mãe Hilda”, que foi sacerdotista do candomblé e dirigente espiritual do Ilê. A data, comemorada anualmente, valoriza e resgata a importância do papel feminino na sociedade brasileira, com atenção às mulheres negras baianas.

Por isso, as atrações musicais convidadas são formadas apenas por mulheres, e a estilista Goya Lopes foi escolhida para ser homenageada, uma vez que representa todas as mulheres pretas que deixam sua marca na luta pela igualdade racial e de gênero.

Goya Lopes é a criadora da marca Didara Design Goya Lopes, que inovou ao utilizar a estamparia para contar a história da ancestralidade afro-brasileira. Considerada uma das principais precursoras no Brasil da arte têxtil inspirada na cultura africana e afro-brasileira, acaba de lançar o curta-documentário “Coragem de criar” sobre a sua vida e trajetória artística.

Em 1993, a baiana ganhou o prêmio Museu da Casa Brasileira. Em 2008 apresentou a exposição “Ancestralidade Africana no Brasil” em Chicago, que resultou no livro “Imagens da Diáspora”. Em 2010, lançou a marca Goya Lopes Design Brasileiro.

Entre as escritoras que terão obras expostas durante o evento, estão Ana Celia Silva, Majori Silva, Adriele do Carmo, Jovina Souza e Anajara Tavares, que irão autografar seus trabalhos.

Uma novidade será revelada durante o show da Band’Aiyê: o tema do Carnaval 2023 do bloco afro mais antigo do Brasil. Para embalar o público e antecipar o clima da festa momesca, o show promete relembrar grandes clássicos do Ilê Aiyê.

Vale lembrar que é grande a expectativa dos foliões para o próximo Carnaval do bloco, uma vez que os desfiles do Ilê Aiyê funcionam como um grande ponto de encontro, onde se fortalecem os sentimentos de resistência e união.

A Banda Didá promete elevar a vibração do evento. O grupo feminino de samba-reggae nasceu como uma iniciativa do maestro Neguinho do Samba, que criou o ritmo em 1992. Na sua trajetória, somam parcerias com grandes nomes da música, como Caetano Veloso, Gal Costa, Daniela Mercury e Saulo, entre outros.

Também participa da celebração o Samba Ohana, criado em 2019 pela cantora, compositora multi-instrumentista e professora de artes marciais Marcela Guedes. O grupo atua pelo fortalecimento da estrutura feminina no cenário do samba, sempre afirmando que o lugar de mulher é onde ela quiser.

SERVIÇO:

ENSAIO DO ILÊ AIYÊ – Semana da Mãe Preta

Homenageada do evento: Goya Lopes

Data: 15 de outubro (SÁBADO)

Horário: 18h30 às 00h

Local: Largo Quincas Berro D´água

Grade de Atrações:

– Band’Aiyê, Banda Didá, Samba Ohana, entre outras atrações

– Exposição de Livros de autoras negras e Boutique do Ilê Aiyê

Ingressos: 50 (meia promocional -1º lote) / Inteira : 100

Realização: Associação Cultural Bloco Carnavalesco Ilê Aiyê

Vendas: https://www.bilheteriadigital.com, sede e no local do evento.

