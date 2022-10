Illy recebe Rachel Reis em show de nova turnê no Pelourinho

Foto: Maria Mango

A cantora Illy leva para o Pelourinho no dia 4 de novembro, sexta-feira, o show da nova turnê do álbum ‘O Que Me Cabe’, projeto que traz a baiana em um som mais pop dançante, com traços da MPB.

Para o show, a artista contará com a participação especial de Rachel Reis, sensação da música baiana com repercussão nacional e presença em festivais ao redor do país.

O público poderá conferir um repertório com as novidades do CD, como as canções como ‘Afrouxa’, ‘Só eu e você’ e ‘Djanira’, além de covers que vão de Edson Gomes a Zé Vaqueiro.

Illy irá se apresentar com Paulo Mutti na guitarra, Milton Pelegrine no baixo, Jean Michel na bateria e Ricardo Braga na percussão.

A abertura da noite fica por conta de Tiri de Castro e a discotecagem é com o DJ Uran Rodrigues. Os ingressos estão à venda no Sympla e custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

SERVIÇO

Show: Illy com participação de Rachel Reis, Tiri de Castro e Dj Uran Rodrigues

Quando: 4 de novembro, a partir das 20h30

Onde: Praça Tereza Batista, Pelourinho – Salvador

Ingresso: R$ 40 (inteira) | R$ 20 (meia)

