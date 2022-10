Ilustrador é atropelado por carro em alta velocidade em Salvador

Foto: Reprodução / Instagram

O ilustrador e designer Irving Bruno foi atropelado por um carro que estava em alta velocidade na Mata Escura, em Salvador, na terça-feira (25). O artista, que teve lesões no ombro e no tornozelo, relatou nas redes sociais detalhes do acidente e define que “nasceu de novo”.

Em entrevista ao iBahia, Irving contou que foi atropelado na rua em frente ao condomínio onde mora, no início da tarde. Ele diz que antes de atravessar a rua, olhou para os dois lados e que não havia nenhum carro na via. “Eu vi o carro praticamente em cima de mim. Ele estava em altíssima velocidade, próximo a 100km/h. Com o impacto, eu girei no ar, caí, bati a cabeça e o ombro”, relatou.

Segundo o ilustrador, o veículo que o atropelou era roubado e estava em fuga. O iBahia entrou em contato com a Polícia Civil para confirmar as informações, mas não houve retorno.

Irving foi ajudado por moradores que presenciaram o atropelamento e foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Santo Inácio. Ela sofreu uma fratura no tornozelo direito e uma luxação no ombro esquerdo. Devido às lesões, ele precisará ficar dois meses sem colocar os pés no chão e cerca de um mês sem movimentar o ombro, ou seja, sem trabalhar.

“Fiquei feliz por estar vivo. Mas para um profissional que vive de sua própria produção, é um prejuízo financeiro e também para a saúde mental”, pontuou.

Por isso, o ilustrador decidiu fazer uma campanha nas redes sociais para que os seguidores colaborem com a recuperação. Além do fato de ficar sem trabalhar, ele precisará de dinheiro para comprar os remédios.

“Eu fiz uma campanha para cada pessoa que ajudasse e enviasse o nome, quando eu tivesse recuperado eu enviaria uma arte impressa. E pessoas têm contribuído para que eu possa arcar com os gastos”, contou.

A chave pix para doações ou compra dos trabalhos pode ser encontrada nas redes sociais do ilustrador.

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.