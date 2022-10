Ilustralu realiza oficina de desenho e encanta criançada

Ilustralu e crianças durante a Bienal nas escolas | Foto: Arquivo Pessoal / Lucas Sales

Olhos atentos, lápis nas mãos, folhas de papel sobre a mesa e criatividade de sobra. Estudantes entre oito e 10 anos da Escola Fazenda Grande II Ministro Carlos Santana tiveram uma tarde especial nesta quarta-feira (19).

Eles receberam a visita da artista potiguar Luiza de Souza, mais conhecida como Ilustralu e através de técnicas ensinadas por ela tiveram a chance de transformar imaginação em realidade. A ação faz parte de uma das novidades da nova edição da Bienal do Livro Bahia: a Bienal nas escolas.

“É incrível. É um jeito de trazer esse universo dos livros, da literatura, para dentro da escola. A gente cresce estudando fora de grandes eixos e acabamos lendo livros apenas de gente morta. Trazer os autores para perto, nas escolas, é muito necessário, até para saber que podemos ser isso quando a gente crescer”, disse a artista.

Ilustralu e crianças durante a Bienal nas escolas | Foto: Arquivo Pessoal / Lucas Sales

Assim como Lu, a gestora da escola, Cássia Ferreira, também acredita que iniciativas como essa são capazes de transformar a vida da criança e ditar qual profissão ela pode escolher no futuro.

“A iniciativa da Bienal nas escolas é ímpar. Dá motivo para todos os meninos e meninas quererem ler, escrever, produzir um livro, serem ilustradores […] todos eles saíram dessa oficina encantados com os próprios desenhos. Foi uma sacada muito grande a bienal vir a loco, vir até os estudantes”, disse ela.

Uma das alunas que ficou em êxtase com a experiência foi Alice Vitória, de 9 anos. Na atividade proposta pela ilustradora, ela e os colegas de classe tiveram de desenhar personagens com características tristes, fofas e mandões.

Alice Vitória, de 9 anos, estudante da Escola Fazenda Grande II Ministro Carlos Santana | Foto: Arquivo Pessoal / Lucas Sales

“Amei. Achei tudo muito legal”, disse a pequena Alice, dona do desenho a cima.

Thalita Rebouças

Na última segunda-feira (18), foi a vez dos alunos da Escola Adroaldo Ribeiro Costa, no Resgate, receberem uma visita especial: a da jornalista, escritora e apresentadora Thalita Rebouças. No evento, a dona de mais de 25 títulos publicados, falou da experiência de retornar à Salvador e também da sua expectativa para a Bienal do Livro Bahia.

“Eu amo Salvador, vir pra cá é sempre uma alegria e ainda mais com esse pretexto maravilhoso de visitar uma escola que está mergulhada no meu trabalho e que vai fazer apresentações é muito importante pra mim. A bienal voltar depois do período crítico que vivemos, não vejo a hora”, contou ela.

Thalita Rebouças na Bienal nas escolas | Foto: Enaldo Pinto

Ao lado de Pedro Rhuas e Felipe Cabral, Thalita Rebouças vai comandar uma mesa para debater questões relacionadas a gênero, sexualidade e bullyinh na Bienal do Livro Bahia.

Referências importantes para os leitores da nova geração, os escritores terão a missão de tecer ideias acerca de como os jovens têm lidado com tais temáticas.

Outra intenção do bate papo é mapear o que a juventude brasileira espera encontrar nos livros que são escritos atualmente A aguardada mesa recebeu o seguinte título: “O que faz bater mais rápido seu coração?”.

A Bienal do Livro Bahia será realizada de 10 a 15 de novembro, no Centro de Convenções. Ao todo, a programação do evento terá mais de 70 horas de conteúdo e mais de 100 autores e personalidades convidados.

Entre as atrações confirmadas estão Djamila Ribeiro, Lorena Ribeiro, Rodrigo França, Ryane Leão, Tainá Muller, Gilberto Gil, Ivete Sangalo e Lázaro Ramos. Saiba todos os detalhes do evento clicando aqui.

