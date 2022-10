Importância do planejamento tributário – Notícias Concursos

A carga tributária que incide sobre a sua empresa é de fundamental importância para o sucesso do empreendedor. Assim, hoje, nós vamos indicar a importância do planejamento tributário para a sua empresa.

Realizar o planejamento tributário na empresa não pode passar batido quando se realiza a gestão financeira, uma vez que os tributos são custos para o negócio, e precisam ser bem gerenciados.

O que é o planejamento tributário em uma empresa?

O planejamento tributário envolve conhecer cada tributo e sua incidência, além de efetivar os pagamentos deles e facilitar a redução legal do valor da carga tributária. Mas, lembre-se: cada empresa possui a sua própria incidência de tributos que se relacionam com os processos realizados pela empresa, bem como a compra de insumos e as estratégias de logística utilizadas.

Qual é a importância do planejamento tributário para sua empresa?

Primeiramente, saiba que o planejamento tributário envolve todas as operações da empresa, bem como realizar um cumprimento efetivo das exigências constantes na legislação. Para tanto, é preciso planejar, conhecer, analisar e estudar todos os tributos incidentes em seu empreendimento, bem como calcular efetivamente os valores e realizar os pagamentos em dia.

Dessa forma, a principal vantagem de realizar um bom planejamento tributário, é otimizar a função da contabilidade. Além disso, outros são os motivos que tornam importante o planejamento tributário na empresa. São eles:

Evitar o pagamento de impostos indevidos

Cada negócio possui as suas especificidades, e a incidência dos impostos está diretamente relacionada com o negócio envolvido. Sendo assim, por exemplo, uma indústria de cosméticos possui a incidência de impostos diferentes, de uma empresa de prestação de serviços automotivos.

Para a tributação, cada negócio é um negócio. E não podem ser comparados ou possuir a mesma incidência de impostos.

A sua empresa atende aos requisitos da legislação

Um dos fatores que são mais apreciados pelos clientes é a manutenção dela dentro da legalidade. Esse é um dos fatores pelos quais muitos profissionais autônomos se tornaram MEIs.

Assim, tentar burlar o processo legal, é um dos fatores que tornam a sua empresa vulnerável para a credibilidade. Além disso, é bem provável que você seja descoberto e punido por isso.

Facilita a redução da burocracia nas empresas

Se você realizar um planejamento tributário, é possível reduzir a burocracia existente no processo de tributação. Organizando o processo, é possível saber claramente quais os documentos a serem entregues, quais os períodos envolvidos e quais os controles legais que precisam ser realizados.

Previne a incidência de multas

Se a sua empresa for visitada pela fiscalização e tiver um planejamento tributário efetivo, não terá problemas e resolverá com maior rapidez as questões solicitadas.

Caso contrário, poderá ter multas e outros prejuízos fiscais até deixar tudo certo e de acordo com a legislação.

Como fazer um planejamento tributário eficaz?

Existem duas maneiras de se realizar um planejamento tributário: o operacional e o estratégico, que você pode optar por um deles e estar com tudo organizado:

Operacional: é o mais prático a ser feito, principalmente por pequenas e médias empresas. Assim, o foco é as obrigações tributárias cotidianas, obedecendo as datas de pagamento para os próximos meses. Dessa forma, a contabilidade já tem claro, as definições a serem tomadas para deixar tudo em dia;

Estratégico: normalmente realizado por grandes empresas, ou empresas que precisam se adequar ao regime tributário mais adequado para o tipo de negócio. Neste caso, o foco é se adequar à legislação tributária brasileira.

O que é preciso para realizar um bom planejamento tributário?

Existem alguns pontos que é necessário para o empreendedor se atentar para realizar um bom planejamento tributário:

Tenha conhecimento da legislação tributária brasileira;

Faça um levantamento dos tributos que incidem em sua empresa;

Realize uma projeção para o faturamento;

Busque tecnologias que facilitem a sua gestão;

Fique atento aos incentivos fiscais existentes, bem como as possibilidades de isenções;

Conheça as probabilidades de adquirir créditos tributários;

Revise sempre os seus conhecimentos.

Por fim, conhecer a importância do planejamento tributário para a empresa faz com que o empreendedor tenha clareza de atitudes e embasamento para tomar decisões mais acertadas.

Assim, esperamos que com este artigo você, empreendedor, tenha maior compreensão sobre a importância do planejamento tributário para, dessa forma, evitar problemas com multas e com a própria legalidade da empresa.

Aposte no conhecimento e nas ferramentas disponíveis para sempre buscar o melhor rendimento e resultados positivos para a sua empresa! Faça um bom planejamento e evite complicações futuras da melhor forma possível!

Esperamos que o post de hoje possa ser de grande ajuda!