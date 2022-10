Imposto de Renda 2022: Receita paga lote residual da restituição nesta segunda-feira (31)

A Receita Federal paga nesta segunda-feira (31) o lote residual da restituição do Imposto de Renda. O repasse será efetuado para os contribuintes que haviam caído na malha fina e se acertaram com o Fisco. O valor será creditado na conta informada na declaração.

De acordo com a Receita, no total, 471.447 contribuintes que declararam o Imposto de Renda em anos anteriores foram contemplados. A quantia depositada será de R$ 800 milhões.

Vale ressaltar que 6.483 das pessoas que serão atendidas têm mais de 80 anos, 54.365 têm entre 60 e 79 anos, 5.516 têm alguma deficiência física, mental ou doença grave e 23.070 têm o magistério como principal fonte de renda.

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Verificada a pendência, poderá enviar uma declaração retificadora e esperar o pagamento em um dos próximos lotes.

Além disso, na hipótese de a restituição não cair na conta informada na declaração, como no caso de desativação da conta, por exemplo, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Neste caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB, ou ligando para a Central de Relacionamento, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Contudo, se o contribuinte não sacar o valor da sua restituição após um ano, deverá solicitar o pagamento novamente no Portal e-CAC. Na prática, será necessário acessar o menu “Declarações e Demonstrativos”, clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no campo “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

Como fazer a consulta?

A consulta à restituição pode ser feita no site receita.fazenda.gov.br, no aplicativo Meu Imposto de Renda e no Portal e-CAC. Veja como realizar o procedimento a seguir:

Consulta pelo site da Receita Federal

Acesse o site; Clique em “Imposto de Renda”; Na página seguinte, vá em “Consulta a Restituição”; Em “Etapas para a realização deste serviço”, clique em “Consultar Restituição IRPF”; Informe CPF, data de nascimento, caracteres que estão na tela e vá em “Consultar” Em seguida, aparecerá as informações sobre sua restituição.

Consulta pelo portal e-CAC

Acesse o Portal e-CAC e vá em “Entrar com gov.br”; Na página seguinte, informe o CPF e vá em “Continuar”; Depois, digite a senha e vá em “Entrar”; Em “Serviços em destaque”, vá em “Meu Imposto de Renda (Extrato da Dirpf)”; Na parte superior da página seguinte deve estar escrito “Declaração em Fila de Restituição”; Caso a restituição esteja neste lote, haverá a informação de que o pagamento foi liberado.