Incêndio atinge apartamento no Horto Florestal, em Salvador

Foto: TV Bahia

Um apartamento foi atingido por um incêndio no Edifício Residencial Antônio Jasmin, localizado no bairro do Horto Florestal, em Salvador.

O apartamento no décimo andar pegou fogo na manhã desta sexta-feira (28). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, guarnições estão no local para o combate às chamas e não houve vítimas. O prédio foi evacuado após o início do incêndio.

Segundo informações do Bahia Meio-Dia, da TV Bahia, quatro pessoas moram no apartamento e nenhum deles estava dentro do imóvel.

Também foi possível ouvir um estrondo, por parte das pessoas que estavam no local, no momento em que a janela do apartamento explodiu e caiu na rua.

Ainda de acordo com informações da reportagem, a Coelba interrompeu o fornecimento de energia no prédio para que não existam novos acidentes. O trânsito foi interferido na região e apresenta lentidão.

